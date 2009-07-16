SMS об отключении мобильных телефонов - провокация

SMS-сообщения об отключении действующих мобильных телефонов, поступающие на телефоны граждан, являются провокационными и направлены на срыв мероприятий по наведению порядка на рынке мобильных телефонов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе года ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Как отмечается в сообщении, «на мобильные телефоны граждан начали поступать SMS-сообщения с угрозами об отключении через несколько дней их телефонов», при этом, «часто отправители таких сообщений ссылаются на отсутствие кодов IMEI этих телефонов» в обобщенной базе данных. Получившие такие сообщения абоненты, по данным Центра, обращаются за разъяснениями в УГЦР.

В УГЦР отметили, что большинство людей, которые поверили этой информации, связывают этот факт с внедрением в Украине новых правил ввоза мобильных телефонов из-за границы и создания обобщенной базы данных кодов IMEI мобильных телефонов. В частности, как говорится в сообщении УГЦР, «некоторые абоненты считают, что поступление сообщений такого содержания связано с внедрением государством мероприятий, которые могут больно ударить по правам пользователей телефонов. Ведь они хорошо понимают, что немало телефонов, которые продавались в Украине до настоящего времени, либо не сертифицированы и не разрешены для использования в Украине, либо ввезены контрабандным способом», - говорится в сообщении.

По убеждению УГЦР, поступление сообщений такого характера на телефоны граждан Украины, «есть не чем другим, как провокационным намерением определенных заинтересованных лиц, которые таким образом стремятся запутать людей, вызвать их неудовлетворение мероприятиями государства, направленными на защиту прав потребителей и наведение цивилизованного порядка на рынке мобильных телефонов, а также поставить под сомнение успешность выполнения программы относительно легализации мобильного рынка в Украине».

«УГЦР в связи с этим отмечает, что все сообщения об отключении, если они не касаются вопроса оплаты за предоставленные оператором услуги, являются неправдивыми», - акцентируется в сообщении.

УГЦР также сообщает, что коды IMEI всех телефонов (независимо от того, кто является их производителем и от того, как они попали в Украину), которые будут подключены к сети оператора в период до 30 июля 2009 года, будут обязательно внесены в обобщенную базу данных кодов IMEI, и эти телефоны будут без ограничений обслуживаться всеми операторами мобильной связи.

Проверить же наличие кода IMEI мобильного телефона, которым абоненты пользуются сегодня, в обобщенной базе данных можно будет только после 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети опертора.

Как сообщал УНИАН, согласно решений НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положения о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года, не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов, без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.