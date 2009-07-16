В СП говорят, что Ющенко дал добро на приватизацию Одесского припортового

Приватизация Одесского припортового завода согласована с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Эта позиция была согласована с Президентом», - сказал он.

Он отметил, что ранее решение В.ЮЩЕНКО о запрете приватизации ОПЗ было связано с тем, что приватизацию предприятия планировалось провести в пакете с рядом других объектов, с чем глава государства не согласен.

Теперь же, по словам А.ШЛАПАКА, достигнута договоренность об отдельной продаже ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил вчера конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая п.г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 г. В.ЮЩЕНКО снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

Справка УНИАН. ОАО « Одесский припортовый завод » (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.