Что будет с депозитами в рекапитализированных банках

Рекапитализированные «Укргазбанк», «Родовид Банк» и банк «Киев», скорее всего, не пойдут на выплату депозитов сразу в полном объеме. Ситуация с выдачей депозитов рекапитализируемыми банками анализируется в материале «Возврат депозитов: не всем и не сразу…»,размещенном на сайте УНИАН-Экономика.

По мнению старшего аналитика инвестиционной компании Phoenix Capital Марии МАЙБОРОДЫ, получив государственный ресурс, рекапитализированные банки вероятно будут погашать депозиты поэтапно.

«По всей вероятности, на первых этапах будут проводиться выборочные выплаты вкладчикам, которые остро нуждаются в средствах. Кроме того, возможно, банки будут учитывать размер депозита и индивидуально подходить к возврату вкладов, - отметила М.МАЙБОРОДА. - Мы считаем, что на начальных этапах это будут выборочные выплаты. Речь идет о том, что это будет постепенный процесс».

Похоже, что рекапитализированные «Родовид Банк» и «Киев» пойдут по пути банка Надра, который первым предложил программу поэтапной выдачи депозитов и начал возврат денег пенсионерам и социально незащищенным слоям населения. Позже банком была предложена схема выплаты вкладов всем категориям клиентов с суммами до 500 тыс. грн. При этом банк пока не получил добро государства на рекапитализацию и выплачивает депозиты самостоятельно.

В свою очередь инвестиционный банкир Astrum Investment Management Владислав КРИКЛИЙ уверен, что банки будут использовать реестр вкладов и, в первую очередь, погашать депозиты, по которым у банка наибольшая просрочка.

«По нашему мнению, выплата депозитов будет проходить согласно реестру вкладов, то есть, банк начнет с вкладов с наибольшей просрочкой в части погашения, и далее будет погашать вклады по нарастающему порядку, соответственно, начиная с просроченных вкладов и, заканчивая вкладами, которые хотят забрать досрочно», - отмечает В. КРИКЛИЙ.

Кроме того стоит отметить, что выкуп ОВГЗ Нацбанком будет происходить постепенно, что также затянет возврат депозитов.

«Вопрос, насколько быстро и в полном объеме будут возвращаться депозиты, это вопрос о том, как быстро банки получат необходимый для этого ресурс. Минфин и НБУ заявили о том, что выкуп ОВГЗ произойдет в течение месяца, но мы думаем, что процесс немного затянется, ориентировочно, на два-три месяца. В любом случае, до конца третьего квартала текущего года ресурсы должны появиться», - считает В.КРИКЛИЙ.

Как сообщал УНИАН, по словам временного администратора «Родовид Банка» Сергея ЩЕРБИНЫ, в банке разрабатывают «программу возврата вкладов, исходя из потребностей клиентов», т.е. сначала деньги реально получат только пенсионеры с вкладами до 10 тыс. грн., а остальные вкладчики - лишь проценты.

В банке «Киев» ситуация несколько сложнее: с августа, после окончания моратория, банк планирует начать выплату процентов по всем вкладам и, возможно, возврат депозитов клиентам старше 70 лет.

В «Укргазбанке» заявляют, что уже с 10 июля клиенты могут забрать свои депозиты.

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Справка УНИАН. 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

В середине июля Министерство финансов начало процесс рекапитализации, выпустив облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 9,57 млрд. грн., зачислив их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».