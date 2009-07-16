Всемирный банк сообщил Украине хорошую и плохую новость

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2009 году до 15% и улучшил прогноз инфляции до 13,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции старший экономист ВБ Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

При этом он добавил, что на протяжении текущего года также снизится динамика частного потребления, особенно во втором и третьем кварталах.

По данным Р.ПИОНТКОВСКОГО, согласно прогнозу, ВВП Украины в 2010 году продемонстрирует рост на 1%, а в 2011-м – на 3,5%.

В то же время, согласно прогнозу ВБ, номинальный ВВП Украины по итогам текущего года составит 918 млрд. грн., в 2010 г. – 1 трлн. 21,7 млрд. грн., в 2011 г. – 1 трлн. 156,9 млрд. грн.

По прогнозам ВБ, снижение экспорта в 2009 году составит 16,1%, при этом в 2010 году экспорт вырастет на 2,2%, аналогичный рост ожидается и в 2011 году.

Снижение импорта в этом году банк прогнозирует на уровне 39,7%. В 2010 году, по прогнозам ВБ, объемы импорта вырастут на 0,4%, а в 2011-м – на 7,3%.

Кроме того, согласно прогнозам ВБ, государственный и гарантированный долг Украины в 2009 году составит 34,6% ВВП, в 2010-м – 40,3% ВВП, а в 2011-м – 39,2% ВВП.

Потребление в 2009 году снизится на 21%, в 2010 г. – вырастет на 0,4%, а в 2011 г. – на 4,6%.

Внешний долг Украины в 2009 году составит 95,3% ВВП, в 2010-м – 87% ВВП, а в 2011-м – 74,7% ВВП.

Баланс бюджета (без рекапитализации банков) в 2009 году составит минус 6,5% ВВП, в 2010 г. – минус 4,2%, в 2011 г. – минус 3,2% ВВП.

«Даже такие не совсем привлекательные перспективы роста в 2009 году, а также возможное превышение наших умеренных прогнозов в 1% роста ВВП в следующем году требуют достаточно взвешенной экономической политики, которая была бы направлена на то, чтобы обеспечить снижение стоимости внешнего финансирования для Украины, а также на то, чтобы увеличить объемы рефинансирования внешних долгов», – сказал Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Всемирный банк пересмотрел свой прогноз относительно динамики валового внутреннего продукта Украины в 2009 году до 9% падения против 4% падения, прогнозируемых ранее.

Также ВБ ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 13,6% до 16,4%. При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ сообщил, что к 2010 году инфляция в Украине замедлится до 10%, а к 2011 г. – до 8%.

В свою очередь, директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР отметил, что данный прогноз будет актуален только в случае принятия властями Украины пакета антикризисных мероприятий.

Согласно последнему прогнозу ВБ, номинальный ВВП по итогам текущего года составит 990,6 млрд. грн., в 2010 г. – 1 трлн. 103,5 млрд. грн., в 2011 г. – 1 трлн. 252,9 млрд. грн. Снижение экспорта Украины в текущем году ожидается на уровне 10,1%, в 2010 году прогнозируется рост на 1,1%, в 2011 г. – рост на 2,1%. Снижение импорта Украины в текущем году ожидается на уровне 34,3%, при этом в 2010 и 2011 годах прогнозируется рост на 2,4% и 7,6% соответственно.

По прогнозам ВБ, государственный и гарантированный долг Украины на конец 2009 года составит 28,8% ВВП, в 2010 г. – 29,2%, в 2011 г. – 30% ВВП.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП в 2009 году с 4,5% до минус 4%. При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Рост реального ВВП Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.