Доллар в обменниках дорожает

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,76 грн./долл., что на 0,3% дороже по сравнению с 15 июля, продают – по 7,84 грн./долл., что на 0,5% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,72-7,80 грн./долл., по продаже – 7,79-7,90 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% по сравнению с 15 июля и составляет 10,87 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 11,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,74-10,96 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,14 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 2,2% по сравнению с 15 июля и составляет в среднем 0,2289 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2456 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2435 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,76 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем вчера, продают – по 7,85 грн./долл., что на 0,6% дороже.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,90 грн./евро, что на 0,8% дороже, чем 15 июля, продажи – 11,07 грн/евро, что на 0,7% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 2,3% по сравнению с 15 июля и составляет в среднем 0,229 грн./рубль, продажи – на 0,8% – 0,2471 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,72/7,81 грн., евро – 10,80/10,97 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,72/7,82 грн., евро – 10,70/11,30 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,79 грн., евро – 10,80/10,99 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 16 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6311, к евро – 10,751457, к российскому рублю – 0,23812.