Прихожане УПЦ проведут сплав на катамаранах

Прихожане и священники Винницкой и Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви 14-16 июля впервые проведут сплав на катамаранах по реке Южный Буг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы сплава.

По их словам, целью акции является совместный досуг православных верующих, обретение опыта сочетания духовной жизни вне храма и современных форм отдыха.

Сегодня на восьми катамаранах 36 человек начнут трехдневный сплав из села Стрельченцы по маршруту Стрельченцы – Воробиевка – Сокилец (Винницкая область, Немировский район).

Участники сплава по Южному Бугу прибудут на международный фестиваль «Артполе», а также встретятся с игуменьей Немировского Свято-Троицкого монастыря матушкой ХЕРУВИМОЙ.

15 июля состоится молебен и сплав до села Сокилец, где будет стоянка возле мельницы Потоцкого. Там пройдет молебен и интеллектуальная игра «Брейн-ринг».

В последний день путешествия, 16 июля участники сплава посетят Немировский Свято-Троицкий монастырь, где состоится благодарственный молебен.

Организатором выступила общеукраинская православная газета «Одыгитрия», клуб международного православного туризма при содействии винницкого турклуба «Меркурий».

Акция проводится с благословения архиепископа Винницкого Могилёв-Подольского СИМЕОНА.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в селе Воробиевка Винницкой области начался международный фестиваль «Артполе», который будет продолжаться до 18 июля.