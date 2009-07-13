Ющенко взойдет на Говерлу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 18 июля осуществит восхождение на высшую точку в Украине – гору Говерлу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”, отметив, что уже традиционно таким способом Президент и все желающие отмечают День провозглашения Государственного суверенитета Украины.

В программе мероприятий – митинг и концерт, общение главы государства со СМИ и вече на вершине Говерлы.

Начало восхождения - в 6 часов утра.

«Наша Украина» проводит аккредитацию на мероприятие до 13.00 15 июля по телефону: 206-60-77.