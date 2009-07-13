В Херсонский области мужчина совершил акт самосожжения

В пригороде Херсона, в поселке Зеленевка, 49-летний мужчина совершил акт самосожжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, чрезвычайная ситуация произошла вечером 11 июля. Пока причины самосожжения неизвестны. Все обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами.

Во время самосожжения пострадал еще один человек – соседка погибшего, 64-летняя женщина, которая вызвала службу “101” и “103” и попыталась спасти самоубийцу, но он погиб на месте до приезда спасателей от полученных ожогов. Женщина госпитализирована в ожоговое отделение областной больницы с ожогами ІІ-ІІІ степеней верхних конечностей, состояние удовлетворительное.