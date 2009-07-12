Сегодня православные празднуют Петра и Павла

Сегодня, 12 июля, православные празднуют День Святых апостолов Петра и Павла.

Это один из пяти главных церковных праздников.

Сегодня же - окончание Петровского поста, и в этот день нужно посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали в доме и усадьбе, подбеливали и подкрашивали дом, вешали чистые полотенца. На церковную службу шли с цветами и веночками, украшением которых были красные маки. Обязательным блюдом были лепешки из пшеничного теста - так называемые мандрилы.