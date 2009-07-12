В Луганской области горит шахта: эвакуируют 399 горняков

В Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» (г. Суходольск, ОАО «Краснодонуголь») из-за пожара проводится эвакуация 399 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник сегодня в 11.18 на поверхности - на копре главного ствола (отметка +66 м). В шахте на момент аварии находилось 339 горняков, все они получили команду подниматься на поверхность. К месту аварии оперативно выехали отделения горноспасателей.

Причина возгорания пока не установлена. Проводятся работы по ликвидации пожара.