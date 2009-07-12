Армия США за 20 лет должна избавиться от курящих

Эксперты Пентагона по вопросам здравоохранения намерены добиваться от министра обороны Роберта Гейтса введения запрета на курение в войсках, пишет в субботу американская газета USA Today.

Глава медицинской службы Пентагона Джек Смит сообщил изданию, что проведенное Институтом медицины исследование говорит о резком росте расходов военных ведомств в связи с ростом числа курильщиков среди военных.

Согласно докладу медиков, Пентагон ежегодно тратит 846 миллионов долларов, а министерство по делам ветеранов - 6 миллиардов - на лечение болезней, являющихся следствием табакокурения. Сумма, выплачиваемая Пентагоном, также покрывает убытки от снижения эффективности труда военных, вызванного вредной привычкой.

Особо в документе отмечается, что после начала войн в Ираке и Афганистане количество курящих военных резко возросло, что подтверждает теорию об использовании табака как средства снятия стресса.

В связи с этими открытиями медики советуют высшему армейскому командованию запретить курение на военных объектах, на кораблях и в салонах боевых самолетов, распорядиться о сокращении пунктов продажи сигарет на территории военных баз.

"Любое использование табака людьми в военной форме должно быть запрещено", - говорится в докладе. Эксперты рекомендуют бороться с курением поэтапно, в течение примерно 20 лет, чтобы в итоге борьба завершилась стопроцентным запретом.

РИА “Новости”