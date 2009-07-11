В Киеве построят Армянскую церковь

Киевский городской совет выделил земельный участок под строительство Армянской церкви в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 85 депутатов Киевсовета на заседании сессии 9 июля.

Как сообщал УНИАН, на встрече 3 июля Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и посол Республики Армения в Украине Армен ХАЧАТРЯН обсудили вопрос об ускорении отвода нового земельного участка в Киеве для строительства Армянской церкви.

Ранее Киевсовет отвел землю под строительство указанного храма по ул. Константиновской, 28-30 на Подоле, но из-за сопротивления жителей проект не был реализован.

На встрече 3 июля стало известно, что уже определен альтернативный участок под строительство церкви на улице Армянской на Харьковском массиве. Мэр Киева пообещал послу Армении, что сделает все от него зависящее, чтобы земельный вопрос был решен.

На встрече сообщалось, что под строительство церкви планируется отвести участок площадью 40 соток.