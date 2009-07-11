УБОП открыл сайт для сообщений о взяточниках

Отдел по борьбе с коррупцией Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области открыл сайт, с помощью которого любой гражданин, проживающий на территории региона, может направить в УБОП сообщение о фактах коррупции или вымогательства взяток чиновниками любого уровня.

"С помощью сайта www.antihabar.zp.ua любой житель Запорожской области может практически мгновенно передать в УБОП сообщение о неправомерных действиях должностных лиц, причем сделать это можно как от своего имени, так и анонимно", - сообщил УНИАН начальник отдела по борьбе с коррупцией Запорожского УБОП Вадим ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что все отправленные через сайт обращения (в том числе анонимные) будут рассматриваться в установленные законодательством сроки, а информация об итогах проверки заявлений - размещаться на сайте в разделе "вопросы-ответы".