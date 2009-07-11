На западе Украины ожидаются сильные ливни

Завтра в западной части Украины ожидаются сильные дожди, грозы, град, в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье очень сильные ливни.

Температура ночью 11-16°, днем 17-22°, в Закарпатье до 24°; в Карпатах на протяжении суток 7-12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В восточной части в воскресенье малооблачно, без существенных осадков, температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

На остальной территории переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, днем местами сильные дожди. Температура ночью 15-20°, на побережье морей местами до 23°; днем 24-29° в южной части до 32°.

Ветер восточный, в западной части северо-западный. 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, местами порывы ветра и шквалы 17-22 м/с.

В Киевской области завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, днем местами сильные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°.