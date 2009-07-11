УЕФА сомневается, что украинские аэропорты выдержат Евро-2012

Министерство транспорта и связи в рамках подготовки Украины к Евро-2012 до конца июля т.г. должно предоставить для рассмотрения УЕФА планы временных терминалов в аэропортах.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, об этом шла речь на совещании в министерстве при участии Федерации футбола Украины (ФФУ).

Согласно сообщению, до 31 июля т.г. нужно предоставить УЕФА концептуальные планы временных терминалов и до 30 октября – конкретные планы, которые убедят УЕФА, что аэропорты Украины обеспечат необходимую пропускную способность.

Как пояснил директор исполнительной дирекции «Евро-2012» ФФУ Иван ФЕДОРЕНКО, по методике УЕФА в расчет пропускной способности аэропортов принимающих городов включены только действующие терминалы и вспомогательные аэропорты. «Роль временных терминалов очень важна. Необходимо подтвердить УЕФА, что терминалы временные будут работать не хуже капитальных сооружений», – отметил И.ФЕДОРЕНКО. Во время обсуждения возможных вариантов планирования временных терминалов отмечалось, что при строительстве необходимо учесть оптимальное использование их площадей после завершения чемпионата Евро-2012.

В свою очередь, председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ подчеркнул, что аэропорты – это комплекс, который нуждается в четко скоординированной работе на всех уровнях прибытия, прохождения контроля и отправки пассажиров. «Необходимо организовать все таким образом, чтобы процедура прохождения пассажирами формальностей осуществлялась безопасно, быстро и под постоянным контролем», – сказал он. Кроме того, А.ДАВЫДОВ посоветовал руководителям аэропортов обратить внимание на оборудование, которое применяется в аэропортах для прохождения контроля пассажиров.

Участники совещания отметили, что в каждом аэропорту нужно создать соответствующие комитеты по подготовке к Евро-2012, что позволит обеспечить четкую и оперативную координацию с целью решения проблем, которые будут возникать в процессе подготовки, по упрощению формальностей и других процедур.

Было принято решение собраться в ближайшее время еще раз для окончательного определения с концепцией планирования временных терминалов в аэропортах городов, принимающих Евро-2012, для того чтобы уже в конце июля представить УЕФА конкретные схемы будущего функционирования этих терминалов.