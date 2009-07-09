Возбуждено дело против налоговика, расстрелявшего троих милиционеров

Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудника налоговой милиции, ранившего накануне вечером в Запорожье троих милиционеров.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, "на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "получение взятки, должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством взятки".

Совершение данного преступления инкриминируется двум сотрудникам налоговой милиции Ленинского района Запорожья, во время задержания которых сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции и произошел инцидент со стрельбой, приведший к госпитализации с огнестрельными ранениями трех милиционеров.

По информации прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела по данной статье стало выявление сотрудниками милиции факта вымогательства и получения налоговиками 3 тыс. грн. у местного предпринимателя, в киоске которого ранее сотрудники налоговой милиции выявили торговлю алкогольными напитками без соответствующей лицензии.

"Средства вымогались и были получены, в качестве платы за непривлечение предпринимателя к админответственности, предусмотренной законодательством", - сообщили в руководстве Запорожской облпрокуратуры.

Факт применения одним из налоговиков во время задержания оружия против милиционеров прокуратурой пока не квалифицирован.

"По данному факту проводится проверка, по итогам которой и будет принято решение о возбуждении уголовного дела по той или иной статье", - заявили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июля в Ленинском районе Запорожья на остановке общественного транспорта во время задержания двух подозреваемых во взяточничестве налоговиков, один из них применил оружие - пистолет травматического действия "Форт 12 р". В результате трое сотрудников Управления по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции были госпитализированы с огнестрельными ранениями.