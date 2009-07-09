Синод УПЦ надеется на Московского Патриарха

Священный Синод Украинской православной церкви надеется, что визит Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА в Украину будет способствовать утверждению церковного единства.

Об этом идет речь в принятом сегодня Священным Синодом УПЦ обращении к духовенству и верующим.

Синод призвал все верных к молитве, «чтобы стихли страсти, которые в последнее время раздуваются вокруг визита со стороны недоброжелательных сил».

«Визит Патриарха КИРИЛЛА является радостным событием, поскольку дает нам возможность молитвенного и евхаристийного единения с Его Святостью вокруг Чаши Христовой. Мы надеемся, что Патриарший визит придаст воодушевления Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины ВЛАДИМИРОМ совершать спасительную миссию среди народа Украины, будет способствовать утверждению церковного единства и преодолению разделения в украинском Православии», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, с 27 июля по 5 августа в Украине с визитом архипастыря будет находиться Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ. Во время визита в Украину он посетит Киево-Печерскую, Почаевскую, Святогорскую лавры и место крещения святого равноапостольного князя Владимира - Херсонес. Также Патриарх примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 450-летия принесения на Волынь Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери и 350-летия обретения нетленных мощей Иова Почаевского.