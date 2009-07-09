В Крыму снова пытались ввести плату за вход в Ливадийский парк

Государственное предприятие «Администрация парков» сегодня предприняло очередную попытку ввести плату в размере 10 грн. 14 коп. с одного человека за вход на территорию Ливадийского парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

«Сбор денег возобновили по договору о совместной деятельности с администрацией парков коммерсанты из Донецка, деятельность которых была пресечена налоговой милицией Ялты около трех недель назад», - отметила Т.АГАРКОВА.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО заявил, что ему «надоело вести переговоры с этими людьми» и предложил исполнительному комитету горсовета переходить «к решительным действиям».

Исполком, считая, что действия руководства администрации парков наносят непоправимый вред имиджу Ялты как международного курорта, обращается с просьбой к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО решить вопрос об отмене незаконного взимания платы за посещение Ливадийского парка.

«Взимание платы за посещение Ливадийского парка-памятника производится с нарушением норм действующего законодательства: без согласования со специально уполномоченными государственными органами, без получения заключения Республиканского комитета по ценам и ценообразованию об экономически обоснованных тарифах и без согласования установленных тарифов с органом местного самоуправления», - отметили в исполкоме.

Исполком также просит министра охраны окружающей природной среды Украины рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям руководителей «Администрации парков» - Виктора БОНДАРЯ и Валерия ТИССЕНА, добавила Т.АГАРКОВА. «Оба - руководители «Администрации парков», только один - нового государственного предприятия, а второй - не ликвидированного старого, на которое оформлено подавляющее большинство документов», - уточнила пресс-секретарь мэра Ялты.

Исполком также обратился к прокурору Ялты с просьбой проверить законность оснований для установления платы за вход на территорию государственных парков-памятников садово-паркового искусства: Ливадийского, Мисхорского и Массандровского.

«По просьбе мэра Ялты в Ливадийский парк прибыли сотрудники правоохранительных органов и налоговой милиции, которые пресекли деятельность предпринимателей по взиманию платы за вход в парк», - добавила Т.АГАРКОВА.

Как сообщал УНИАН, в середине июня была предпринята попытка ввести плату за вход на территорию Ливадийского парка-памятника.

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО дал поручение Совету министров автономии принять нормативно-правовой акт, регулирующий посещение таких мест. «Кормим жуликов, ни копейки в бюджет не попадает, теряем авторитет Автономной Республики Крым. Из года в год такое происходит, чем больше таких мест, тем больше шлагбаумов (на входе-въезде)», - возмутился А.ГРИЦЕНКО.