В Запорожье сотрудник налоговой расстрелял троих милиционеров

В Запорожье сотрудник налоговой милиции расстрелял троих милиционеров. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Запорожского главка милиции Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, инцидент произошел накануне вечером в Ленинском районе Запорожья.

"Сотрудники областного управления по борьбе с экономической преступностью задержали при получении взятки сотрудников налоговой милиции. В момент задержания один из сотрудников Ленинской налоговой применил оружие. В результате, трое сотрудников БЭП госпитализированы с огнестрельными ранениями", - сообщил В.ОЛЬХОВСКИЙ.

Сейчас, по словам В. ОЛЬХОВСКОГО, прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудниками налоговой милиции и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.