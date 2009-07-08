Одесский припортовый начали готовить к продаже

Фонд государственного имущества начал подготовку к продаже 99,56% акций крупного производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, пишет Украинская правда со ссылкой на Обком.

Фонд предлагает потенциальным покупателям участвовать в разработке условий продажи этого пакета акций на аукционе.

Завод находится в управлении ФГИ, так как в апреле Кабинет Министров отменил свои решения о передаче Министерству промышленной политики управления государственными корпоративными правами Одесского припортового завода.

2008 год Одесский припортовый завод закончил с чистой прибылью 796,977 млн. гривен.

100% акций открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод» принадлежит государству.

Завод специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.