В санатории «Перлина Карпат» нашли сальмонеллу и стафилококк

В закарпатском санатории «Перлина Карпат», в котором отравились дети из Киева, по предварительным данным, обнаружены возбудители сальмонеллы и стафилококка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный врач Закарпатской санитарно-эпидемиологической станции Вера ЧИЖ.

По ее словам, по предварительным данным, по состоянию на 12.00 8 июля отравление детей в санатории «Перлина Карпат» могло быть вызвано возбудителями рода сальмонеллы и стафилококка.

Этих возбудителей специалисты СЭС обнаружили в смывах холодильников для хранения рыбы и мяса, на досках для резания, в масле «Селянське» и салате из свежих овощей. Именно эти продукты питания давали детям и взрослым в санатории на обед 4 июля, перед отъездом.

Кроме того, отметила В.ЧИЖ, возбудители сальмонеллы высеяны у двух сотрудников пищеблока, в том числе у официанта, разновидность стафилококка обнаружена у повара.

Главный врач СЭС также уточнила, что продолжается работа по сопоставлению обнаруженных возбудителей в продуктах с возбудителями у заболевших детей. Но окончательного заключения все еще нет, для полного выяснения источника и механизма попадания инфекции проводятся дальнейшие исследования.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в 23.55 из поезда „Ужгород - Киев” во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы 72 человека, после оздоровления ехавших из санатория „Перлина Карпат” в Киеву, - 65 детей в возрасте от 8 до 17 лет и 7 взрослых.

Через несколько часов в Тернополе были госпитализированы еще 2 ребенка и в Хмельницком - 2 ребенка из этого поезда.

Остальные 180 человек - детей и сопровождающих взрослых - доехали в Киев, где еще 6 детей были госпитализированы.