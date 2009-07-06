Еврокомиссия пересмотрит критерии понятия «газовый кризис»

Европейская комиссия планирует изменить критерии, которые дают формальное основание для объявления «газового кризиса» в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, по данным TVN24, новые критерии планируется представить к середине июля, чтобы работу над ними могли продолжить Европейский парламент и Совет ЕС.

Согласно действующей с 2003 года директиве Европейской комиссии, «газовый кризис» возникает тогда, когда газ не получают 20% потребителей в странах - членах ЕС. В таком случае ЕК должна создать координационную группу для решения проблем с поставками газа.

Вместо этого Еврокомиссия предлагает объявлять «газовый кризис», если любая страна сообщества перестает получать газ от своего главного поставщика.

В то же время определение критериев «главного поставщика» и детальные условия создания общеевропейского координационного совета для решения потенциального «газового кризиса» остаются предметом обсуждения.

Польша, которая больше всех пострадала от украинско-российского газового конфликта в начале этого года, настаивает, чтобы Евросоюз принимал общеевропейские антикризисные меры в случае, если проблемы с газом имеет хотя бы одно государство содружества.

Справка УНИАН. Евросоюз импортирует из Российской Федерации 25% необходимого ему газа, 80% которого поставляется через газотранспортную систему Украины.

Конфликт нынешнего года, в результате которого российский газовый монополист - компания «Газпром» - почти на три недели прекратил поставки газа в ЕС, стал вторым с момента провозглашения Украиной независимости.

Россияне, которые с начала 90-х поставляли украинцам газ по льготным ценам, в первый раз прекратили поставку газа в Украину из-за спора о ценах в январе 2006 года, возобновив их через несколько дней.