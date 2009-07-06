В Госфинуслуг - очередь на регистрацию новых ломбардов

В последнее время в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) буквально выстроилась очередь на регистрацию новых ломбардов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Виктор СУСЛОВ.

«Интересная особенность: в комиссии самая большая очередь – на регистрацию ломбардов», – сказал он.

По мнению В.СУСЛОВА, причиной данной тенденции стало желание бывших вкладчиков банков найти выгодное применение деньгам, которые ранее они хранили на депозитах.

«Объем кредитов, выданных ломбардами, резко возрастает. Я думаю, это следствие того, что граждане сняли большие суммы денег в банках наличными и теперь ищут сферы их выгодного применения. Поэтому сфера таких небольших кредитных учреждений, как ломбарды, довольно бурно развивается и увеличивает объемы кредитования, в то время как в банках они упали», – отметил В.СУСЛОВ.

Справка УНИАН. На конец первого квартала текущего года в Украине работало 311 ломбардов.

Общая стоимость кредитов, выданных ломбардами, по итогам I квартала 2009 года составила 783 млн. 421,2 тыс. грн. против 599 млн. 117,3 тыс. грн. по итогам IV квартала 2008 года и 346 млн. 606,7 тыс. грн. по итогам I квартала 2008 года.