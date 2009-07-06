Комитет декоммунизации требует демонтировать памятники Ленину

Свыше 30 партийных и общественных организаций создали в Киеве комитет декоммунизации. В составу вошли, в частности, Всеукраинское объединение «Свобода», УНА-УНСО, ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, ОО «Люстрация», Ассоциация исследователей голодоморов в Украине, Общество «Мемориал» имени Василия Стуса, Оргкомитет Международного Суда над преступлениями коммунизма, ОУН, ВО «Просвита», Союз офицеров Украины, МНК, Студенческое братство и другие украинские правые партии и общественные организации.

По словам организаторов, идея возникновения Комитета декоммунизации возникла в связи с необходимостью защиты и поддержки участников акции 30 июня 2009 года, которые повредили памятник Ленину . Однако во время обсуждения участники Комитета декоммунизации расширили его задание, сформулировали цели и требования, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Требования Комитета декоммунизации:

1. Немедленно прекратить криминальное и административное преследование участников акции 30 июня 2009 года: Николая Коханивского, Андрея Тарасенко, Александра Задорожного, Ивана Серебряного и Богдана Франта.

2. Изъять из Государственного реестра неподвижных достопримечательностей национального значения и всех перечней достопримечательностей культуры памятники и памятные знаки, посвященные вождям и деятелям оккупационного коммунистического режима, обнародовав соответствующие реестры;

3. Безотлагательно демонтировать памятники и памятные знаки, посвященные лицам, причастным к преступным действиям против украинского народа.

4. Изменить названия населенных пунктов, улиц, площадей, учреждений, организаций и тому подобное, которые связаны с оккупационным коммунистическим режимом.

5. Привлечь к ответственности должностных и служебных лиц, которые медлили и препятствовали выполнению указов Президента относительно ликвидации памятников и памятных знаков, посвященных организаторам голодоморов и политических репрессий.

Обращение со своими требованиями Комитет декоммунизации направил Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Председателю Верховной Рады Украины, руководителям депутатских фракций, отметили в пресс-службе.