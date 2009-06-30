В Киеве Ленину отбили нос и руку (добавлены фото)

Сегодня в 4 часа утра пять человек, причисляющих себя к праворадикальной националистической организации, официально не зарегистрированной в Украине, повредили памятник Ленину в центре Киева.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, с помощью кувалды, зубила и молотка они отбили у памятника нос и частично левую руку.

Все пятеро задержаны. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за вандализм. Среди задержанных - двое студентов, один охранник супермаркета «Эльдорадо» и двое безработных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Не исключено, что дело будет переквалифицировано по статье, которая предусматривает более строгое наказание, что будет зависеть от заключения экспертов относительно нанесения материальных убытков, и с учетом того, что памятник занесен в перечень культурных ценностей ЮНЕСКО.

Фото УНИАН