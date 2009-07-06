В Запорожской области глава сельсовета избил главного архитектора района

В Запорожской области глава одного из сельсоветов избил женщину - главного архитектора Запорожского района в области.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, соответствующее заявление поступило в правоохранительные органы в минувшую пятницу, 3 июля.

"Согласно заявлению, инцидент произошел во второй половине дня в минувшую пятницу на территории одного из сел Запорожского района, где главный архитектор района находилась по своим служебным обязанностям", - сообщили в прокуратуре.

Обстоятельства, причины и подробности произошедшего устанавливают сотрудники милиции, которые пока не комментируют ситуацию.