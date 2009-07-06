В Запорожской области глава сельсовета избил главного архитектора района
12:58, 06 июля 2009Общество
2311 0
В Запорожской области глава одного из сельсоветов избил женщину - главного архитектора Запорожского района в области.
Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, соответствующее заявление поступило в правоохранительные органы в минувшую пятницу, 3 июля.
"Согласно заявлению, инцидент произошел во второй половине дня в минувшую пятницу на территории одного из сел Запорожского района, где главный архитектор района находилась по своим служебным обязанностям", - сообщили в прокуратуре.
Обстоятельства, причины и подробности произошедшего устанавливают сотрудники милиции, которые пока не комментируют ситуацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter