Газпром снова пугает газовым конфликтом между Россией и Украиной

Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр МЕДВЕДЕВ опасается нового газового конфликта между Россией и Украиной.

В интервью, опубликованном сегодня в еженедельнике Focus, он заявил: "Мы стоим перед большим риском кризиса". После январского кризиса, когда был прекращен транзит российского газа в Западную Европу, в том числе и Германию, через территорию Украины, указал А.МЕДВЕДЕВ, Москва и Киев подписали соглашения, призванные гарантировать транзит энергоносителей. "Однако я не могу обещать, что тем самым исключены все риски", - подчеркнул менеджер "Газпрома".

Главным риском А.МЕДВЕДЕВ считает финансовый. "Нынешний экономический и финансовый кризис, естественно, не улучшил ситуацию в Украине, - отметил он. - В дополнение к этому мы оказались перед технологической проблемой, ибо Украина подняла из своих газовых хранилищ большие объемы газа. Тем временем заполненные газовые хранилища являются предпосылкой для покрытия повышенного спроса на газ в Европе зимой". А.МЕДВЕДЕВ оценивает стоимость откачанного из хранилищ газа в 4-5 млрд долл., передает Прайм-ТАСС.

Центральную проблему он видит в способности Украины платить за российский газ. "Мы не думаем, что Украина в состоянии это сделать, - сказал А.МЕДВЕДЕВ. - Поэтому мы распространили среди наших партнеров предложения, как решить эту проблему". Он напомнил, что на политическом уровне президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр Владимир ПУТИН предложили Европейскому союзу создать финансовый пул, в который вошли бы заинтересованные государства, а также Россия. "С помощью этих денег можно было бы помочь Украине заполнить свои хранилища", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в ПХГ просит о выделении европейскими фининститутами 4,2 млрд. долл. кредита.

Источники, близкие к переговорам, говорят, что Украина может получить около 2 млрд. долл. кредита, но в обмен на осуществление структурных реформ в газовой отрасли.

Как заявлял А.МЕДВЕДЕВ, “Газпром” надеется, что Украина получит кредит на закачивание газа в подземные хранилища газа ранее сентября.