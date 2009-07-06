Фотопроект «Чернигов исчезающий» представили в подземном переходе в центре города шесть местных молодых фотохудожников.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам автора проекта, художницы Елены ЗАГРЕБИНОЙ, идея продемонстрировать горожанам уникальные уголки Чернигова, которые находятся на грани исчезновения, возникла давно, но была реализована только сейчас.

На стенах подземного перехода (как символа постоянного движения) авторы разместили по большей части черно-белые фотографии домов, которые разрушаются, изувеченных скульптур. Возле фото сделано символическое ограждение из полосатых лент и деревянных треног. Е.ЗАГРЕБИНА объяснила, что именно так ограждают строительные площадки. «А мы пытаемся сберечь неповторимые места на фотографиях и символично оградить их от уничтожения, акцентируя внимание прохожих, что завтра этого в городе вы можете не увидеть», - отметила она.

По мнению автора проекта, жители Чернигова живут в прекрасном городе, который незаметно исчезает, или превращается в сплошной торговый центр с пластиковыми окнами и одинаковыми домами, которые потопают в рекламе. «Лицо города – постоянный клиент хирургического вмешательства времени, поэтому приобретает нетипичные черты, и мы сможем впоследствии не узнать его», - считают Е.ЗАГРЕБИНА и ее единомышленники.

Художница уточнила, что фотопроект вызвал заинтересованность у черниговцев, многие из них оставили свои отзывы.

Организаторы имеют надежду, что «фотовыставка того, чего завтра можно уже не увидеть», побуждает людей задуматься и возможно сберечь уникальную резьбу старинного дома, а не «одевать» его в современный пластик.

Фотовыставка устроена благодаря энтузиазму молодежи, без какой-либо спонсорской помощи.