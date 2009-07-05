Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
11:59, 05 июля 2009Общество
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Ожидаются сильные ливни, грозы, град
Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
В течение суток на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с.
Как сообщал УНИАН, ливни и град в конце июня нанесли ущерб ряду районов автономии.
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