Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

В течение суток на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН, ливни и град в конце июня нанесли ущерб ряду районов автономии.