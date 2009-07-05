В Симферополе ребенок выпал с 9-го этажа
10:50, 05 июля 2009Общество
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Состояние - «крайней степени тяжести»
Трехлетний ребенок выпал с 9-го этажа 9-этажного дома в Симферополе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация об инциденте поступила к спасателям накануне.
Девочка, 2006 года рождения, с политравмой находится в больнице. Состояние ребенка оценивается как «крайней степени тяжести».
Сотрудники милиции выясняют обстоятельства несчастного случая.
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