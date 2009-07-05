Адмирал обещал молодым лейтенантам службу на новых корветах

4 июля в Севастопольском военно-морском институте имени П.С.Нахимова состоялась торжественная церемония выпуска лейтенантов.

Как передает корреспондент УНИАН, 45 молодых офицеров со знаменательным событием в их жизни поздравили командующий Военно-Морскими Силами Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, первый командующий украинскими ВМС, вице-адмирал запаса Борис КОЖИН, ветераны флота. Они вручили погоны молодым офицерам.

Планируется, что сегодня, в ходе празднования Дня флота Украины, этим лейтенантам на площади Нахимова при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО будет вручены дипломы и морские кортики.

И.ТЕНЮХ во время выступления на торжественном митинге отметил, что командование ВМС Украины прилагает значительные усилия для того, чтобы сегодняшние лейтенанты служили на новых кораблях.

«И хочу сказать, что работа по проектированию нового, самого современного корабля подходит к завершению», - сказал адмирал.

По его словам, согласно техническому проекту, корабль класса «корвет» по водоизмещению будет отвечать легкому фрегату (2,5-3 тыс.тонн), и он будет оснащен самым современным оборудованием и оружием. Адмирал при этом выразил надежду: «И вы будете иметь возможность через года три ступить на палубу первых четырех таких кораблей».

В церемонии выпуска также приняли участие представители местных органов власти, общественности города, родные выпускников.

Как сообщал УНИАН, 2 июля командующий ВМС Украины И.ТЕНЮХ заявил, что «срывов в работе по созданию для украинских ВМС проекта нового корабля класса «корвет» нет, и на осень будет доклад по завершении технического проекта».