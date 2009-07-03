Завтра на столичном Майдане надуют розового слона

В субботу, 4 июля, активисты Гражданского объединения «Новый Киев» собираются надуть 4-метрового розового слона на Майдане Независимости в Киеве.

По мнению организаторов, это будет символизировать постоянную «раздачу слонов» со стороны городских чиновников киевлянам, и надувательство жителей столицы относительно исполнения местной властью своих обещаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГО "Новый Киев", чтобы напомнить мэру и его команде о данных обещаниях, будет проведена акция "Киевляне пишут письмо Черновецкому султану", во время которой каждый желающий в доступной форме сможет напомнить городским чиновникам о проблемах Киева и его жителей.

Финалом действа будет шествие участников по Крещатику к мэрии во главе с ее символом – розовым слоном.

Акция начнется в 12.00 на Майдане Независимости, возле Главпочтампта.