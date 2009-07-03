АМК оштрафовал «Волю-Кабель» на миллион за завышенные цены

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании «Воля-Кабель», КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМК).

По результатам проверок Антимонопольный комитет установил, что «Воля-Кабель» использует механизм ценообразования, который создает условия для искусственного завышения тарифов на предоставление услуг кабельного телевидения. В частности, по данным АМК, в то время как потребительские цены, согласно индексу инфляции в Украине в период с 1 января 2008 года по 1 февраля 2009 года, в отрасли связи выросли на 25,8%, тариф на услугу «Воля-Кабель» в социальном цифровом пакете «Украина» в 2009 году увеличился на 33,3% по сравнению с тарифом в 2008 году. Кроме того, тариф «Воля-Кабель» на предоставление услуги в аналоговом формате в период с 1 января 2008 по 1 ноября 2008 года вырос на 34,5%, в то время как рост потребительских цен за этот период составил 18%.

Таким образом, по мнению Антимонопольного комитета, тарифы компании «Воля-Кабель» росли большими темпами, чем потребительские цены в целом по Украине.

Кроме того, АМК выяснил, что «Воля-Кабель» закладывает в тарифы затраты, не связанные с предоставлением соответствующих услуг.

Причиной привлечения в качестве ответчиков компаний ИВК и КТС стало то, что «Воля-Кабель», ИВК и КТС связаны отношениями контроля и признаются единым субъектом хозяйствования.

Кроме наложения штрафа, компания «Воля-Кабель» решением Антимонопольного комитета единогласно признана монополистом на рынке программной услуги. Данное решение Антимонопольный комитет обосновывает тем, что 84% потребителей программной услуги обслуживает именно эта компания.

По словам исполняющего обязанности председателя Антимонопольного комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО, злоупотребляя монопольным положением, компания «Воля-Кабель» установила «экономически необоснованные тарифы, которые коснулись тысяч и тысяч киевлян». Он отметил, что комитет предлагал «Воле-Кабель» и связанным с ней компаниям снизить тарифы, но они не пошли на это, потому к этим трем субъектам применен штраф в размере 1 млн. грн.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМК будет требовать снижения тарифов компании «Воля-Кабель». «До какого уровня – это будет решением субъекта. АМК не вмешивается в экономическую деятельность компании», – сказал он.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, комитет ожидает «адекватных шагов от субъектов». «Если требования Антимонопольного комитета не будут выполнены, то им угрожает новое расследование и новые санкции», – сказал он.

Вместе с тем, как сообщил в комментарии журналистам генеральный директор компании «Воля-Кабель» Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, в компании считают, что Антимонопольный комитет не проводил должного расследования по данному вопросу. «Мы видим предвзятые обвинения», – сказал он.

Также А.МЕТЕЛЬСКИЙ сообщил, что «Воля-Кабель» намерена оспорить данное решение АМК в судебном порядке после того, как получит его в письменном виде.

Срок судебного оспаривания составляет 2 месяца со дня получения субъектом письменного решения АМК.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.