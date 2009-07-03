Заместитель мэра Бердянска задержан за вымогательство

Заместитель городского председателя Бердянска задержан за вымогательство 80 тыс. долл. в составе организованной преступной группы.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей Запорожского главка милиции, деньги вымогались у местного предпринимателя в качестве платы за решение вопроса о выдаче разрешения на демонтаж 2 объектов строительства на Бердянской косе и получения прав на 2 га земли, на которых данные объекты установлены.

"Как установили сотрудники УБОП, в Бердянский горисполком обратился местный предприниматель, которому нужны были разрешения на снос объектов строительства и получение 2 га земли на Бердянской косе. На приеме у заместителя мэра последний прозрачно намекнул, что решение данных вопросов обойдется в определенную сумму и предложил передать ему деньги через посредника - владельца консалтинговой фирмы", - сообщили в ЦОС.

После передачи средств взяточники были задержаны сотрудниками УБОП и спецподразделения "Сокол".

"При этом посредник активно сопротивлялся и даже пытался сбить милиционеров, находясь за рулем своего автомобиля", - сообщили в ЦОС, отметив, что на данный момент материалы, собранные УБОП, переданы в прокуратуру, органами которой в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки, соединенное с вымогательством". Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ведется следствие.