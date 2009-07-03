В честь Дня флота Украины пройдет парад кораблей

В Севастополе 5 июля в честь Дня флота Украины будет проведен парад кораблей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам командующий Военно-Морских сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ.

Как отметил командующий, «согласно Указу Президента Украины, в этом году впервые празднуется День флота Украины, который объединил в себе празднование не только Дня Военно-Морских сил Украины, то есть военных моряков, но и моряков гражданского флота, а также моряков речного флота».

По мнению И.ТЕНЮХА, «это очень знаменательно, потому что главной идеей празднования в этом году Дня флота Украины является объединение всех морских сил нашего независимого государства».

Как добавил адмирал, в Севастополе праздник будет проходить под эгидой Военно-Морских сил. Потому, отметил И.ТЕНЮХ, согласно утвержденному руководством Министерства обороны и Генерального штаба решению, 5 июля будет проведен парад кораблей. По словам командующего, «5 июля мы ожидаем присутствие на нашем празднике Президента Украины - Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины».

Адмирал информировал, что, кроме парада кораблей, на площади Нахимова будет уже традиционно проведен выпуск лейтенантов из Севастопольского военно-морского института имени Нахимова. Кроме того, жители и гости города будут иметь возможность принять участие в смотре кораблей и военной техники, который пройдет на площади возле морского вокзала.

И.ТЕНЮХ добавил, что программой праздника предусмотрены также многочисленные концерты, торжественное собрание. На праздник приглашены руководители областей и городов Украины, «шефские организации, которые плодотворно сотрудничают с ВМС Украины», и другие.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента № 1053/2008 от 18 ноября 2008 г., празднование Дня флота Украины проводится в первое воскресенье июля. Одновременно отменены указы о Дне работников морского и речного флота и о Дне ВМС.