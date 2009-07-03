В России разрабатывают защитные меры против украинского угля

Министерство энергетики РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой намерены обратиться в правительство с предложением по введению защитных мер в отношении импортируемого украинского угля, в частности таможенных пошлин.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил вчера на совещании в Ростове-на-Дону заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ.

"Мы договорились с ФАС о том, что совместно обратимся в Министерство экономического развития по введению защитных мер против украинского угля. Как только обращение будет подготовлено, мы будем совместно бороться с этой проблемой, возможность такая у нас есть", - сказал А.ЯНОВСКИЙ. Он отметил, что заниматься этой проблемой планируется на постоянной основе. "Это не только таможенные пошлины, но в том числе и они", - добавил он.

По данным Южного таможенного управления РФ, за пять месяцев 2009 года поставки угля в Ростовскую область с территории Украины составили более 43 тысяч тонн. При этом ростовские угольные компании испытывают сокращение спроса, снижение цен реализации, и как следствие, падение добычи и рост себестоимости продукции.