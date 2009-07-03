До 7 сентября ВТО не будет вводить санкции против Украины

До 7 сентября этого года страны-члены ВТО не будут вводить ответных санкций в отношении Украины в связи с действием 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте холодильников и автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он уточнил, что 24-25 июня на Комитете ВТО по вопросам ограничений, вводимых в интересах платежного баланса, была рассмотрена введенная Украиной 13-процентная надбавка к импортной пошлине только на холодильники и автомобили. «Предметом рассмотрения на комитете была 13-процентная надбавка по отношению к холодильникам и автомобилям, и свои рекомендации комитет ВТО давал именно по этой ситуации, без учета решения Конституционного суда от 23 июня. Если же комитет ВТО по платежному балансу захочет рассматривать решение Конституционного суда Украины от 23 июня, то это отдельная ситуация», - пояснил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что в ходе рассмотрения вопроса о 13-процентной надбавке к импортной пошлине на холодильники и автомобили комитет ВТО согласился с тем, что данная надбавка будет отменена Украиной не позднее 7 сентября этого года.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, решению о возможном введении против Украины ответных санкций в связи с возобновлением действия 13-процентной надбавки, согласно решению КС, должно предшествовать рассмотрение данного вопроса членами ВТО в течение 4 месяцев. «У нас же до истечения срока действия 13-процентной надбавки к импортной пошлине осталось всего 2 месяца, к тому же есть формальное решение Кабмина отменить эти меры как можно скорее. Ели же предположить, что 13-процентная надбавка будет действовать и после 7 сентября, тогда действительно по отношению к Украине могут быть введены ответные санкции со стороны членов ВТО, но мы будем стараться, чтобы этого не произошло», - подчеркнул замминистра.

Отвечая на вопрос о том, действует ли 13-процентная надбавка к импортной пошлине сегодня, В.ПЯТНИЦКИЙ рекомендовал обратиться в Таможенную службу Украины.

При этом он считает, что решение КС от 23 июня не отменяет постановления Кабмина от 18 марта этого года об отмене 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме холодильников и автомобилей. «Решение КС касается только конституционности или не конституционности той нормы законодательства, которая вводила определенные права для Кабинета министров», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923–VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Законом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

Данным законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия правительством соответствующего решения.

Конституционный Суд своим решением от 23 июня 2009 года признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.