Пластуны с Прикарпатья восстановили заброшенное кладбище в Польше

Пластуны Прикарпатья при содействии Ивано-Франковского областного совета провели лагерь «Лемкивщина», во время которого упорядочили украинские захоронения в Подкарпатскому воеводстве Республики Польша. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского Пласта.

Подобный лагерь для пластунов из Прикарпатья проходил впервые. На протяжении недели, проведнной в лагере, скауты восстановили заброшенное украинское кладбище в поселке Яблоньки Перемыйского уезда. Пластуны упорядочили могилы погибших украинцев, отремонтировали надгробные памятники, покрасили оградки и привели к порядку окружающую территорию. В знак памяти о своем пребывании на этой земле участники лагеря построили символический курган, на котором установили деревянный крест.

Кроме главной задачи, украинские пластуны ознакомились с техникой правильного восстановления кладбищенских памятников, представляли нашу страну на празднованиях дня города Балигруд, а также провели встречу с харцерами (польскими скаутами) в городке Санок.

Первый заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Зиновий БЕРЕГОВСКИЙ возложил венок к восстановленным могилам земляков. После чего, вместе с председателем гмины Балигруд Робертом СТЕМПЕНЕМ, приняли участие в торжественном освящении украинского кладбища. Панихиду провел один из соорганизаторов лагеря «Лемкивщина» о. Стефан БАТРУХ.

По словам коменданта лагеря «Лемкивщина» Игоря ШЕВЧУКА «восстановление памяти о погибших украинцах на территории Польши является нашей христианской обязанностью». «Приятно, что пластуны Ивано-Франковска впервые приобщились к такому благородному делу, – добавил он. - Мы надеемся, что этот добрый почин найдет свое логическое продолжение в будущем. Мы благодарим нашу областную власть и власть Республики Польша за предоставленную возможность и верим, что такой лагерь будет проходить ежегодно».