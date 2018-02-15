"Бросайте себе вызов": Маша Ефросинина поделилась своими правилами успеха

Путь к успеху состоит из умения любить жизнь и не жалеть себя по мелочам, считает телеведущая.

Маша Ефросинина назвала Топ-10 своих правил успеха. Они появились не сразу, но сформулированы с оглядкой на то, что сделано и достигнуто, отмечает известная телеведущая.

1. Делать то, что приносит удовольствие и то, где не предаешь себя, не наступаешь на горло своей любознательности и своим целям. Это главное правило вне зависимости от возраста и положения .

2. Любить жизнь. Звучит шаблонно. Но чем больше размышляю и наблюдаю за происходящим вокруг, тем больше понимаю: это не шаблон. Ведь любовь к жизни ста - новится редкостью. И речь идет о том, чтобы по-настоящему влюбляться в каждый день.

3. Делать добро, помогать людям: родным, близким, незнакомым. Это неотъемлемая часть моей жизни. Каждый день задаю себе вопрос: “Что хорошего я сегодня сделала?” Так и поддерживаю в себе этот огонь любви. Считаю, это одно из непререкаемых ежедневных правил .

4. Не проводить время впустую и не общаться с бессмысленными людьми. Может показаться обидным, поэтому объясню. Каждый из нас понимает, к чему стремится, в чем видит свое счастье. И реализации всего этого очень мешает появление тех, кто не только не приносит пользу, но еще и высасывает энергию. Это люди, общение с которыми ничего, кроме раз - рушения, не несет.

5. Получать за свою ра- боту деньги. Большая часть моей профессио- нальной деятельности была построена на предложениях вроде “давай попробуем поработать впрок”, “давай по дружбе”, “бесплатно, но на перспективу” и так далее. В какой-то момент я поняла, что это неизменно ведет к развитию комплекса неполноценности. Мы живем в такое время, когда ключевую роль в формировании самооценки играет материальный достаток. Как только я перестала повсеместно заниматься альтруистическими услугами в профессиональной сфере, как ни парадоксально, но ко мне начали относиться уважительнее. Я осознала, что это путь к развитию и свободе. Подчеркиваю, это правило работает не на материальное положение, а на самоощущение.

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6. Равнодушно относиться к тому, что скажут люди. Не говорю, что мне плевать, но советую не ставить чужое мнение во главу угла и не позволять влиять на принятие ваших решений.

7. Иметь свою мораль. Все вышесказанное невозможно без этого правила. Ин- теллигентный и образованный современный человек должен иметь собственную мораль — систему ценностей, если угодно. Пока вы не нарушаете эту мораль, можете спокойно делать то, что захотите.

8. Не делать трагедии из ошибок. Более того, се- годня одним из моих пра- вил является умение ошибаться и признавать ошибки. Не знаю, что сложнее. Но это эффективно для эволюции человеческого сознания. Ошибайтесь и осознавайте свои ошибки.

9. Бросать себе вызов. В студенчестве в Киеве мне было очень тяжело. Спустя полтора года не самых теплых отношений со столицей я решила сдаться и вернуться к родитеям в Крым. Но увидела объявление об участии в конкурсе Мисс университет. Я — золотая медалистка, девочка из интеллигентной семьи и со знанием трех языков, никогда не участвовавшая ни в каких конкурсах. И тут подумала: “А что я теряю?” Подалась на конкурс и выиграла. Это принесло мне потрясающие знакомства, хороших друзей, людей, которые впоследствии стали моими проводниками на телевидение. Я осталась в Киеве и живу тут большую часть жизни. На ТВ были проекты, в которых я категорически себя не видела, но понимала, что это тоже определенный вызов, борьба с собственными стереотипами. Я шла на проекты, которые закаляли и сделали из меня универсального специалиста.

10.Не жалеть себя. Не ныть, не сетовать, не искать виновных, не жаловаться на судьбу. Распыление жалости к себе, которая проецируется во внешний мир как агрессия — это пустая, неэффективная, дурацкая трата времени. Она отдаляет вас от успеха настолько стремительно, что вы можете оказаться в точке, откуда придется начинать все с самого начала.

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