Госгеокадастр Черкасской области обвинили в нарушении прав ветеранов АТО и местной общины

В решении ведомства распределить 59 га земли в Лисенском районе Черкасской области увидели признаки незаконности.

Чиновники Госгеокадастра Черкасской области передали земельные участки заблаговременно определенным лицам и пренебрегли при этом правами и интересами ветеранов АТО и местной общины.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (далее - ВАР, - ред.).

По информации пресс-службы, Госгеокадастр удовлетворил заявки тридцати граждан на завладение около 59 га земли в Лисенском районе Черкасской области, однако данная операция состоялась без учета неудовлетворенных заявок участников АТО, которые имели приоритетное право на получение этих земель.

Кроме того, подчеркивают в ВАР, переданные участки относились к категории особо ценных грунтов, и, согласно действующему законодательству, Госгеокадастр должен в четырехмесячный срок провести экспертизу этих земель, чего в действительности сделано не было.

«В придачу, в технической документации отсутствовала информация о паспортных данных и идентификационных номеров заявителей, получивших земельные участки. Соответственно, невозможно проверить, использовали ли они право на приватизацию ранее. Таким образом, вместо того, чтобы подготовить соответствующие земли и передать право распоряжения ими объединенным территориальным общинам, чиновники наспех подарили их частным лицам, допустив при этом целый ряд нарушений», - отмечается в сообщении.

«Мы наблюдаем очевидную коррупционную схему. Госгеокадастр в Черкасской области в очередной раз передает земельные участки людям, которые не имеют никакого отношения к местной общине. Это доказывает, что приказ Кабинета министров о передаче права распоряжения земельными участками в ОТГ не заработает до того времени, пока Верховная Рада не примет соответствующий законопроект», - отметил депутат Черкасского областного совета Александр Коваленко (ВО «Черкащане»).

С полным перечнем документов, указывающих на наличие коррупционной схемы в данной операции, можно ознакомиться по ссылке.

Также отмечается, что факт подобных действий чиновников Черкасского Держгеокадастру не является единичным.

В ВАР заявляют, что в середине января ведомство сфабриковало результаты торгов по передаче в аренду участка в Маньковском районе Черкасской области, а по требованию возмущенных аграриев провести повторные торги руководство районного Держгеокадастру отказало и не предоставило исчерпывающих объяснений.

За это сельхозпроизводители устроили акцию протеста под стенами областного Госгеокадастра, на которой требовали созвать внеочередную сессию Черкасского облсовета и выразить недоверие руководителю Главного управления Госжгеокадастра Черкасской области Ольге Залоге и голове госгеокадастру в Манькивском районе Черкасской области – Виктору Гончару. Однако в ходе данного заседания депутаты не смогли собрать достаточного количества голосов.

Сообщается, что за созыв внеочередной сессии Черкасского областного совета и выражение недоверия руководству областного Госгеокадастра выступили также депутаты Лисенского районного совета Черкасской области. Об этом они сообщили в официальном обращении на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и и.о. председателя Госгеокадастру Александра Колотилина.

«Проведение следующей внеочередной сессии Черкасского областного совета было запланировано на 13 февраля. Однако депутаты от фракций некоторых партий проигнорировали заседание, чем подтвердили свою поддержку незаконных действий руководства областного Госгеокадастра. Из-за это кворума достичь не удалось. Своей пассивностью большинство депутатов Черкасского областного совета сорвали сессию и продемонстрировали полное равнодушие к нуждам и интересам ветеранов АТО и объединенных территориальных общин», - подчеркнули в ВАР.

«В связи с этим черкасчане и ряд народных депутатов Черкасской областной рады, которые выступают против распространения земельной коррупции, призывают президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана поддержать местную общину и крестьян и поспособствовать устранению коррумпированного руководства местного Госгеокадастра», - говорится в сообщении пресс-службы.