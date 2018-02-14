День всех влюбленных: как украинские звезды поздравили своих половинок (фото, видео)
Владимир Зеленский, Сергей Бабкин, Джамала, Юлия Санина и Надежда Мейхер на страницах своего Instagram поздравили всех с днем Святого Валентина.
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Джамала, например решила поздравить всех, выложив свое свадебное видео, а Зеленский спрятал свою любимую жену в своих объятиях.
Юлия Санина: "Happy valentine's day to all loving hearts! Пусть каждый ваш день будет праздником любви".
Владимир Зеленский: "Не покажу, Моя! Влюбленных - с днем влюбленных!"
Сергей Бабкин. "И пусть все будет так как ты того хочешь. Никогда не устану каждую ночь за тебя молиться. Очередной самолет вновь щекочет нервы . Я хотел бы с тобой еще раз родиться".
Джамала: "Когда любишь, каждый день праздник! Любовь вдохновляет!".
Надежда Мейхер: "Дорогие мои! С Днем Влюбленных вас! Желаю вам как вечный огонь, вечно пылающих сердец. Чувственности Вам! Любите свою жизнь! Цените! Спасибо ей за все хорошее и не очень, за взлеты и падения. Пусть препятствия делают вас только сильнее и человечнее. А я люблю Вас и безмерно благодарю за ваше внимание, восхищение и Любовь".
Дорогие мои ! С Днём Влюбленных Вас! Желаю вам как вечный огонь, Вечно Горящих Сердец. ♥️♥️♥️♥️Чувственности Вам! Любить свою жизнь! Цените! Благодарите её за всё хорошее и не очень, за взлёты и падения... Пусть препятствия делают вас только сильнее и человечней... А я ЛюбЛю Вас и Безмерно Благодарю за Ваше Внимание, Уважение, Восхищение и Любовь.... #надежда #надеждамейхер @meiher_by_meiher #творческаямастерская