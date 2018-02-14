День всех влюбленных: как украинские звезды поздравили своих половинок (фото, видео)

Джамала, например решила поздравить всех, выложив свое свадебное видео, а Зеленский спрятал свою любимую жену в своих объятиях.

Владимир Зеленский, Сергей Бабкин, Джамала, Юлия Санина и Надежда Мейхер на страницах своего Instagram поздравили всех с днем Святого Валентина.

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Джамала, например решила поздравить всех, выложив свое свадебное видео, а Зеленский спрятал свою любимую жену в своих объятиях.

Юлия Санина: "Happy valentine's day to all loving hearts! Пусть каждый ваш день будет праздником любви".

Владимир Зеленский: "Не покажу, Моя! Влюбленных - с днем влюбленных!"

Сергей Бабкин. "И пусть все будет так как ты того хочешь. Никогда не устану каждую ночь за тебя молиться. Очередной самолет вновь щекочет нервы . Я хотел бы с тобой еще раз родиться".

Джамала: "Когда любишь, каждый день праздник! Любовь вдохновляет!".

Надежда Мейхер: "Дорогие мои! С Днем Влюбленных вас! Желаю вам как вечный огонь, вечно пылающих сердец. Чувственности Вам! Любите свою жизнь! Цените! Спасибо ей за все хорошее и не очень, за взлеты и падения. Пусть препятствия делают вас только сильнее и человечнее. А я люблю Вас и безмерно благодарю за ваше внимание, восхищение и Любовь".