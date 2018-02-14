Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным снимком (фото)

Певица Каменских опубликовала фото с кольцом. Поклонники предположили, что кольцо - обручальное.

Популярная украинская певица Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным селфи. Так, на своей Instagram-страничке Каменских опубликовала фото своего отражения в зеркале. При этом на безымянном пальце правой руки девушки красуется колечко. "Ох уж эти перемены...", - подписала фото Каменских.

Больше никаких объяснений певица не дала. Однако подписчики подняли целую "волну" своих предположений. Многие считают, что колечко на пальце певицы - обручальное.