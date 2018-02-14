Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным снимком (фото)

12:51, 14 февраля 2018
Общество
4896
Настя Каменских заинтриговала поклонников / Фото: пресс-служба Насти Каменских

Больше никаких объяснений певица не дала. Однако подписчики подняли целую "волну" своих предположений. Многие считают, что колечко на пальце певицы - обручальное. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских