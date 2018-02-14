Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным снимком (фото)
12:51, 14 февраля 2018Общество
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Певица Каменских опубликовала фото с кольцом. Поклонники предположили, что кольцо - обручальное.
Настя Каменских заинтриговала поклонников / Фото: пресс-служба Насти Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным селфи. Так, на своей Instagram-страничке Каменских опубликовала фото своего отражения в зеркале. При этом на безымянном пальце правой руки девушки красуется колечко. "Ох уж эти перемены...", - подписала фото Каменских.
Больше никаких объяснений певица не дала. Однако подписчики подняли целую "волну" своих предположений. Многие считают, что колечко на пальце певицы - обручальное.
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