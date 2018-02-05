Сбежавшая украинская певица похвасталась своими успехами в России

Альбом Светланы Лободы стал лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки.

Одиозная украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время активно строит свою карьеру в России, похвасталась очередными достижениями в РФ.

В своем Instagram-аккаунте Лобода сообщила, что ее альбом стал лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки.

"H2LO" (новый альбом певицы, - ред.) - лучший альбом за последние 5 лет по мнению подписчиков страницы "Русская музыка", - радостно сообщила Лобода.

Кроме того, ее новый клип на песню "Случайная" признали в России лучшим клипом января.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак, Лобода и Каменских "засветились" на вручении российской премии.