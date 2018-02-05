Сбежавшая украинская певица похвасталась своими успехами в России
11:51, 05 февраля 2018Общество
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Альбом Светланы Лободы стал лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки.
Лобода поблагодарила своих поклонников / Instagram
Одиозная украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время активно строит свою карьеру в России, похвасталась очередными достижениями в РФ.
В своем Instagram-аккаунте Лобода сообщила, что ее альбом стал лучшим за последние пять лет среди современной российской поп-музыки.
"H2LO" (новый альбом певицы, - ред.) - лучший альбом за последние 5 лет по мнению подписчиков страницы "Русская музыка", - радостно сообщила Лобода.
Кроме того, ее новый клип на песню "Случайная" признали в России лучшим клипом января.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак, Лобода и Каменских "засветились" на вручении российской премии.
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