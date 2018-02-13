Из-за публикации "Жиды или евреи?": на Тернопольщине редактора газеты подозревают в разжигании межнациональной розни

По данным прокуратуры, статья в газете содержит признаки нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

На Тернопольщине в отношении редактора районной газеты открыли уголовное производство по факту разжигания межнациональной розни.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, расследованием установлено, что публикация в газете «Чортківський Вісник» от 2 февраля 2018 года - «Жиды или евреи», автором которой является редактор издания, содержит признаки нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

Прокуратурой Тернопольской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следователями полиции по ч. 2 ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной вражды, совершенное должностным лицом).

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к лишению свободы на один год условно за разжигание в социальной сети «ВКонтакте» ненависти к украинцам.