Россиянина осудили за разжигание в интернете ненависти к украинцам

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к лишению свободы на один год условно за разжигание в социальной сети «ВКонтакте» ненависти к украинцам. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов, передает РБК.

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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как установил суд, в августе 2014 года разместил в одной из групп в социальной сети текст «с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности — к украинцам». Кроме того, обвиняемый также хотел «унизить достоинство человека и группы лиц по признакам национальности — в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии».

Мужчина «действовал умышленно, осознавая общественную опасность своих действий», — говорится в сообщении. По мнению следователей, обвиняемый «предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления».

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