"Вообще другой человек": поклонники не узнали Тину Кароль в 14-летнем возрасте (видео)

Ролик опубликовали поклонники Тины Кароль на ее официальной фан-странице в Instagram.

В cети набирает популярность видео с певицей Тиной Кароль, где артистка запечатлена в 14-летнем возрасте.

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Ролик опубликовали поклонники звезды на ее официальной фан-странице в Instagram. Как выяснилось, видео было снято на фестивале еврейской песни.

В ролике юная Тина предстает в черном наряде. Тогда исполнительница была пухленькой. Поклонники звезды отметили, что их кумир имеет невероятную силу воли, поскольку сейчас фигуре Кароль может позавидовать любой.

"Вообще другой человек! Голос классный, но насколько этот человек умеет держать себя в рамках веса и не позволять себе лишнего есть!" - пишут одни.