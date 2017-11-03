Тина Кароль прожила пять дней во Дворце "Украина", чтобы дать рекордное число концертов (видео)

В Киеве Тина Кароль выступала в рамках своего всеукраинского тура. Билеты на столичные концерты раскупили за несколько дней и только на один их не продавали - он был благотворительный.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, посмотреть шоу певица пригласила детей из детских домов и интернатов, бойцов АТО и врачей.

Певица Тина Кароль 29 октября выступила со своей новой музыкальной программой, посвященной новому альбому "Интонации".

В Палаце Украина Тина Кароль радовала всех гостей своего концерта не только своим исполнением новых песен, но и размахом технологического шоу, сексуальными костюмами, и яркими постановками при участии балета Kozar Dance Theatre.

Тина Кароль в своем монологе также отметила, что необходимо ловить моменты, потому что больше никогда они не повторятся. После чего прозвучал суперхит Т.Кароль "Я все еще помню", которая связана с история жизни Тины Кароль.

"Каждая песня – это интонации моей души. В этом альбоме я интонирую искренно и чисто, с нежностью и надрывом. Это откровение моего женского Я. Уверена, что каждый услышит в моих новых песнях свои интонации говорит Тина Кароль о своем новом альбоме".