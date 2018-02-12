В Бердичеве и 7 районах Житомирщины превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

По оперативным данным, в настоящее время госпитализированы 414 больных, из них - 354 (85,5%) детей.

На Житомирщине в Бердичеве и 7 районах области сейчас превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.

«С начала эпидсезона (с 40 недели 2017г.) в области гриппом и ОРВИ заболело 103365 человек. В течение последних 4-х недель отмечалось постепенное возрастание заболеваемости», - сказано в сообщении.

Так, превышение эпидемического порога заболеваемости отмечается в 8 административных территориях области.

Это - Брусиловский, Малинский, Народицкий, Радомышльский, Романовский, Черняховский, Житомирский районы и город Бердичев ( Житомирской области - 23 административных районов, 12 городов, в том числе 5 - областного подчинения - УНИАН).

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За последнюю неделю заболело 7 тыс. 177 детей или 74% от всех заболевших. Самый высокий показатель заболеваемости - среди детей 5 - 14 лет.

По оперативным данным, в настоящее время госпитализированы 414 больных, из них - 354 (85,5%) детей.

С начала эпидсезона привито против гриппа 1 тыс. 856 человек.