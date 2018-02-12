Журналистам показали не только электронный читательский билет, но и многочисленные новинки в работе библиотек.

Сегодня в Житомире презентовали электронный читательский билет и рассказали о библиотечной системе города. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, презентацию провели в Центральной городской библиотеке имени Земляка. Для этого журналистам показали не только электронный читательский билет, но и многочисленные новинки в работе библиотек.

Управляющая делами исполкома горсовета Ольга Пашко и директор коммунального учреждения «Библиотечная система Житомира Лариса Харчук презентовали журналистам достижения библиотекарей по 2017 год и наработанные проекты по развитию библиотечной сети.

Как прозвучало на презентации, сегодня в 14 филиалах библиотечной сети Житомира уже введено единую автоматизированную систему с электронным каталогом книг. Он насчитывает 7,5 тыс. книг, из них 3,5 тыс. относящихся к краеведческой и 4 тыс. - к современной украинской литературе. До конца этого года планируется ввести в эту систему всего около 150 тыс. книг.

Также во время мероприятия прессе был презентован новый бренд «Литтера». Он разработан командой заведения совместно дизайнерами и символизирует смену не только вывесок, но и содержания того, что будет происходить в библиотеке.

На пресс-конференции, среди прочего, представили сайт городских библиотек и начали новый флешмоб для социальных сетей.

Кроме этого, библиотекари представили своих партнеров, которые заинтересованы в развитии сети и готовы присоединиться к акциям и событиям, которые будут проходить в филиале. Кроме того, в 2017 году Центральная городская библиотека получила 3 тыс. 126 новых книг на сумму 245 тыс. грн. Сейчас книжный фонд библиотечной сети составляет более 304 тыс. книг.

Как прозвучало на мероприятии, коммунальное учреждение «Централизованная библиотечная система " Житомирского городского совета» объединяет 15 библиотек, из них 1 - музыкально-театральную, 6 детских, а также Центральную городскую библиотеку имени Земляка. По 2017 год более 28 тыс. житомирян воспользовалось услугами библиотек, причем 13 тыс. - это дети и молодежь. Сейчас в этой сети работает 68 сотрудников, из них 50 библиотекарей.