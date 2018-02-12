Автомобиль за 50 гривен в новой весенней акции "Лото-Забава" под девизом "Хай любов виграє!"

11 февраля в государственной лотерее «Лото-Забава» стартовала новая весенняя акция под девизом «Хай любов виграє!».

Об этом сообщила пресс-служба оператора государственных лотерей «М.С.Л.» на своем официальном сайте.

Любимая лотерея миллионов украинцев готовит приятные сюрпризы в преддверии весны: «Лото-Забава» подарит всем своим поклонникам возможность выиграть четыре новенькихавтомобиля в эквиваленте 400 000 гривен каждый, которые будут разыгрываться в течение четырех тиражей: 18 и 25 февраля, 4 и 11 марта 2018 года. Общий бюджет праздничных розыгрышей составляет 1 600 000 гривен.

Для того, чтобы стать участником весенней акции, необходимо купить 5 или больше любых билетов лотереи «Лото-Забава» одной покупкой. На каждом билете будет напечатана дополнительная игровая комбинация. Каждую дополнительную игровую комбинацию следует отправить с помощью отдельныхSMS-сообщений на короткий номер 330. База акционныхигровых комбинаций, зарегистрированных на тираж, создается отдельно для каждого акционного тиража. С одного телефонного номера можно отправлять неограниченное количество комбинаций. Чем больше зарегистрированных дополнительных игровых комбинаций, тем больше шансов на выигрыш! Для получения приза необходимо обязательно сохранить в надлежащем виде все пять билетов, среди которых должен быть один с выигрышной комбинацией.

Первый акционный автомобиль будет разыгран в следующее воскресенье, 18 февраля, во время 967-го тиража «Лото-Забава». Билеты «Лото-Забава» с валентинками могут стать желанным подарком на весенние праздники и принести бурю эмоций и огромные выигрыши.

Напомним, что победителем предыдущей акции «Лото-Забава», приуроченной к новогодним праздникам, «Даруй казку собі та близьким», стал игрок из г.Белая Церковь - Владислав Базанович. Выиграв 1 000 000 гривен 14 января 2018 года, счастливчик стал почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принял участие в подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» в Киеве.

Сейчас счетчик миллионеров лотереи «Лото-Забава» насчитывает 282 счастливчика, три из которых появились уже в 2018 году. Напомним, «Лото-Забава» была официально признана Национальным реестром рекордов Украины (НРР) рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее. Кроме того, по версии международной компании GfK, «Лото-Забава» - самая популярная лотерея в Украине.